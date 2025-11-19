Salvador Escalante, Michoacán.-

La presidenta municipal Dayana Pérez Mendoza encabezó una mesa de seguridad con corporaciones federales, estatales y municipales, con el propósito de fortalecer la coordinación operativa y la atención estratégica en todo el municipio. Bajo la visión de Gobernar con amor, justicia y libertad, la edil reafirmó su compromiso con la construcción de un entorno más seguro para las familias de Salvador Escalante.

Durante la reunión, Dayana Pérez Mendoza destacó que el trabajo conjunto entre instituciones permite consolidar acciones preventivas, operativas y de respuesta inmediata. “Nuestro deber es escuchar, resolver y transformar para garantizar la paz y el bienestar de nuestra gente”, expresó.

En esta mesa de seguridad participaron el Comisario de la Región Pátzcuaro, Rubén García; el Director de Seguridad Pública Municipal en Salvador Escalante, Cristóbal Mendoza; el Teniente Coronel de Infantería Indalecio Tapia de la Secretaría de la Defensa Nacional; el Director de la Policia de Investigación de la Fiscalía General del Estado, Jorge Carranza; el Jefe de Agentes de la Fiscalía General del Estado, Alejandro Rodríguez; la Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado en Salvador Escalante, Gabriela Yustin; el Subdirector del C5i Región Pátzcuaro, Octavio Betancourt; y el Sargento 2/o de la Guardia Nacional, Néstor López.

La presidenta municipal reiteró que este tipo de encuentros continuarán como parte del fortalecimiento de las estrategias de seguridad integral. “Santa Clara del Cobre enamora, y por ello debemos protegerla, cuidarla y trabajar unidos por el municipio digno y en orden que todos anhelamos”, afirmó Dayana Pérez Mendoza.