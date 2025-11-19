Irapuato, Gto., a 19 de noviembre de 2025.- La Secretaría de la Defensa Nacional a través de las Comandancias de la XII Región Militar y las 21/a. y 43/a. Zonas Militares, hace del conocimiento que en el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia y el Plan de operaciones “Paricutín”, del 10 al 18 de noviembre del presente año, personal de la Guardia Nacional en coordinación con integrantes del Ejército Mexicano y autoridades civiles, han realizado la detención de 83 personas, atendido 59 denuncias ciudadanas y asegurado lo siguiente:

➢ 38 Armas de fuego.

➢ 6,363 Cartuchos.

➢ 346 Cargadores.

➢ 52 Artefactos explosivos.

➢ 52 kg de material explosivo.

➢ 13.432 kg de mariguana.

➢ 332.1025 kg de metanfetamina.

➢ 9,200 Litros y 2,300 kg de sustancias químicas para la elaboración de droga

sintética.

➢ 74 Vehículos.

Los detenidos y los indicios asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, con el fin de continuar las investigaciones correspondientes. Estas actividades se llevaron a cabo con estricto apego al Estado de derecho y pleno respeto a los derechos humanos, contribuyendo a la preservación de la paz y seguridad de la población michoacana.

La Secretaría de la Defensa Nacional, a través de la Guardia Nacional, Ejército y Fuerza Aérea Mexicana, reafirma su compromiso de servir al pueblo de México con honor, disciplina y lealtad, contribuyendo al restablecimiento de la paz y al fortalecimiento del estado de derecho en Michoacán, en beneficio de sus habitantes y del desarrollo nacional.

Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, la Gran Fuerza de México.