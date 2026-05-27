Morelia, Michoacán, 27 de mayo de 2026.- La diputada local de Morena, Belinda Iturbide Díaz, afirmó que con la aprobación de la Reforma Electoral en el Congreso del Estado quedaron plenamente salvaguardados los derechos de las candidaturas independientes, además de fortalecerse la participación ciudadana mediante una reglamentación más clara y sólida.

La legisladora señaló que la reforma no tuvo ninguna dedicatoria política ni responde a intereses particulares, sino a la necesidad de fortalecer la vida democrática y dar mayor certeza a los procesos electorales en Michoacán.

“Con esta reforma se establecen reglas más firmes para evitar la participación de perfiles con antecedentes de violencia de género, corrupción o posibles vínculos delincuenciales, siempre privilegiando la legalidad y la confianza ciudadana”, expresó.

Belinda Iturbide destacó que las modificaciones aprobadas también refuerzan los mecanismos de participación política para quienes buscan contender desde una vía ciudadana e independiente, brindando mayor claridad jurídica y orden al proceso electoral.

Finalmente, reiteró que desde Morena se respaldó una reforma orientada a fortalecer la democracia, la transparencia y la participación ciudadana en la entidad.