Morelia, Michoacán; 28 de mayo de 2026.- El Cabildo de Morelia aprobó el dictamen relativo a la desincorporación del patrimonio municipal, baja registral definitiva y enajenación mediante subasta pública de bienes muebles que, por su uso, obsolescencia y deterioro, concluyeron su vida útil; lo cual fortalece el control el control y la correcta administración de los bienes municipales.

La Comisión de Hacienda, Financiamiento y Patrimonio Municipal trabajó en coordinación con la Sindicatura de Morelia en este dictamen, impulsando acciones orientadas a mantener un patrimonio municipal ordenado, actualizado y con mayor certeza administrativa.

Al respecto, la síndica municipal, Susan Melissa Vásquez Pérez, destacó que estas acciones contribuyen a mantener un patrimonio municipal funcional y acorde con las necesidades operativas del Ayuntamiento de Morelia.

“El dictamen aprobado contempla la baja de mil 817 bienes muebles propiedad municipal que actualmente se encuentran en la bodega de desecho y desuso, integrados por mobiliario y equipo que, tras años de operación y servicio, quedaron fuera de condiciones funcionales”, detalló la funcionaria.

Entre los artículos inventariados se encuentran archiveros metálicos, escritorios, sillas operativas, mesas de trabajo, equipos de cómputo y otros materiales identificados mediante registros administrativos y datos asociados a su control patrimonial.

La venta de los bienes se realizará mediante los procedimientos establecidos en la legislación vigente y los reglamentos municipales correspondientes, garantizando transparencia y legalidad durante todas las etapas del proceso.

Asimismo, se instruyó a distintas áreas municipales, entre ellas la Sindicatura, el Comité de Adquisiciones y la Tesorería Municipal, a ejecutar las acciones necesarias para el cumplimiento del acuerdo aprobado.

Con estas acciones, el Gobierno de Morelia continúa fortaleciendo prácticas de administración eficiente y responsable para un mejor control de los recursos públicos y una gestión patrimonial acorde con las necesidades actuales del municipio.