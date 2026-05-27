Morelia, Michoacán, 27 de mayo de 2026.- El Pleno de la Septuagésima Sexta Legislatura voto a favor de reformas al Código Electoral del Estado de Michoacán de Ocampo a fin de fortalecer el sistema democrático de la entidad mediante la actualización, armonización y perfeccionamiento de su marco jurídico electoral.

La Comisión de Asuntos Electorales y Participación Ciudadana sometió a consideración de las y los legisladores el Dictamen elaborado tras el análisis de veinticuatro iniciativas presentadas por las diputadas María Itzé Camacho Zapiain, Eréndira Isauro Hernández, Diana Mariel Espinoza Mercado, Ma Fabiola Alanís Sámano, Sandra María Arreola Ruiz y Xóchitl Gabriela Ruiz González.

Así como por los diputados Carlos Alejandro Bautista Tafolla, Juan Carlos Barragán Vélez, Marco Polo Aguirre Chávez, Antonio Tzilacatzin Carreño Sosa, Octavio Ocampo Córdova, Guillermo Valencia Reyes, Conrado Paz Torres, José Antonio Salas Valencia, Abraham Espinoza Villa, David Martínez Gowman, Juan Antonio Magaña de la Mora, Alfredo Anaya Orozco y Hugo Ernesto Rangel Vargas.

En las Consideraciones del mismo, se precisó que dicha reforma no obedece a una acumulación aislada de reformas, sino a la necesidad legislativa de homologar criterios, ordenar disposiciones, evitar contradicciones normativas y consolidar un modelo electoral más claro, moderno, funcional y garantista.

Con las reformas se “desarrollan y fortalecen principios constitucionales fundamentales como la igualdad sustantiva, la paridad de género, la legalidad, la certeza, la máxima publicidad, la inclusión, la imparcialidad, la objetividad, la transparencia, la tutela judicial efectiva y la participación política libre e informada”.

Con el Dictamen aprobado se incorporan mecanismos orientados a proteger de manera más amplia y efectiva los derechos político-electorales de mujeres, personas con discapacidad, pueblos y comunidades indígenas, personas afromexicanas, personas migrantes y, en general, Grupos de Atención Prioritaria.

En materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, fortalecen la capacidad institucional de las autoridades electorales para prevenir, atender, investigar y sancionar conductas que lesionan la participación política de las mujeres.

Quienes aspiren a ejercer cargos de representación popular deben observar conductas congruentes con los principios democráticos y con las obligaciones fundamentales derivadas de la convivencia social, familiar y comunitaria, por lo que no podrán ser candidatos quienes se encuentren registrados como deudores alimentarios.

El Decreto aprobado precisa atribuciones compatibles con el ámbito competencial local y evita duplicidades con las facultades que corresponden a la autoridad nacional electoral, al tiempo que consolida mecanismos de seguimiento, coordinación y rendición de cuentas en materias propias del Instituto Electoral de Michoacán y del Tribunal Electoral del Estado.

Las reformas aprobadas permitirán consolidar un marco electoral más moderno, funcional, incluyente y congruente con las exigencias democráticas contemporáneas.

La aprobación del Dictamen permitirá fortalecer la certeza jurídica, la confianza ciudadana en las instituciones electorales, la protección efectiva de los derechos político-electorales y la capacidad operativa de las autoridades encargadas de organizar, vigilar y calificar los procesos democráticos en el Estado de Michoacán de Ocampo.