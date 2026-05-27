Morelia, Michoacán, a 27 de mayo de 2026.- El diputado Juan Carlos Barragán destacó que la reforma electoral aprobada representa uno de los cambios más profundos y trascendentes de los últimos años, al fortalecer la seguridad, la transparencia, la austeridad y la limpieza de los procesos democráticos.

El dictamen aprobado incluyó 14 iniciativas presentadas por el morenista, entre las que destacan garantizar la participación política de las mujeres, hacer las elecciones menos costosas y digitalizar los procesos judiciales en materia electoral.

“Esta es una reforma histórica porque pone reglas claras para impedir que violentadores, deudores alimentarios, corruptos o intromisión de la delincuencia”, afirmó.

“En Michoacán no podemos permitir que el crimen organizado decida quién gobierna. Si hay intromisión criminal que altere la libertad del voto, esta reforma permitirá actuar con firmeza, incluso anulando elecciones”, señaló.

Barragán también enfatizó que se pondrá orden a las falsas candidaturas independientes.

“Quien se dice independiente no puede actuar como partido político por debajo de la mesa. No se vale usar sombrero ajeno para engañar a la ciudadanía”, afirmó.

Finalmente, el diputado aseguró que esta reforma busca recuperar la confianza ciudadana en la democracia y garantizar elecciones más limpias, seguras y justas para Michoacán.