Morelia, Michoacán, a 27 de mayo del 2026.- Tras la aprobación de la Reforma Electoral en el Congreso del Estado, el diputado de Morena, Juan Pablo Celis, celebró este avance legislativo como un paso histórico para la democracia en Michoacán. Aseguró de manera contundente que esta reforma no está diseñada para frenar las aspiraciones de nadie, sino para proteger la voluntad ciudadana y elevar el nivel de la política en la entidad.

“Que quede muy claro: esta reforma no viene a bloquear a ningún ciudadano de bien. Aquí solo se le está cerrando la puerta en la cara a los corruptos y a los narcopolíticos que pretendan secuestrar las instituciones”, afirmó el legislador.

Uno de los pilares más destructivos para la democracia ha sido la intromisión de factores externos en las urnas. En ese sentido, Juan Pablo Celis destacó que la reforma establece un blindaje electoral sin precedentes para Michoacán, elevando a rango legal la anulación de elecciones por injerencia de la delincuencia organizada. Con esto, se busca frenar de tajo cualquier intento de coacción y asegurar que los gobernantes sean elegidos legítimamente por el pueblo. Asimismo, como parte de este esfuerzo por elevar la ética pública, la nueva legislación incorpora la imposibilidad de que cualquier deudor alimentario pueda registrarse como candidato, protegiendo con ello los derechos de las infancias y garantizando la solvencia moral de quienes aspiren a un cargo de elección popular.

Respecto al tema de las candidaturas independientes, el diputado morenista enfatizó que el apoyo sigue firme y sin contratiempos, siempre y cuando cumplan con su naturaleza de ser proyectos genuinamente ciudadanos. Celis precisó que, como lo dice el propio nombre, lo “independiente” se refiere a una participación estrictamente individual. Al respecto, argumentó que si alguien busca formar una estructura política permanente, con identidad común, símbolos, coordinación, estrategia y una plataforma compartida, para ello existen reglas claras para conformar un instituto político, agrupación o plataforma, señalando que no resulta congruente que quien libremente dice desmarcarse de los partidos políticos quiera conducirse exactamente como uno, lo cual terminaría anulando el espíritu original de dicha figura.

“Michoacán merece candidatos a la altura de sus exigencias, honestos y comprometidos. Con esta reforma blindamos el futuro del estado, erradicamos la corrupción electoral y devolvemos el poder absoluto a las y los ciudadanos”, concluyó Juan Pablo Celis.