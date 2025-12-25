Morelia, Michoacán; 25 de diciembre de 2025.- El gobierno encabezado por el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, a través de la Secretaría de la Mujer Moreliana para la Igualdad Sustantiva (Semmujeris), fortaleció este 2025 la cultura de igualdad, inclusión y no discriminación en todos los sectores de la ciudad.



La dependencia municipal encargada de la política de atención a las mujeres reportó más de 1 mil 200 personas capacitadas en distintos espacios, bajo el lema “Más Inclusión, Menos Discriminación”.



Al respecto, la titular de Semmujeris, Nuria Gabriela Hernández Abarca, destacó: “Las cifras de este año nos muestran algo muy valioso: cuando la ciudadanía, las instituciones y el sector privado se suman, logramos avanzar hacia un Morelia donde todas las personas pueden vivir con dignidad y libres de discriminación. Nuestro compromiso es seguir acompañando y fortaleciendo cada uno de estos esfuerzos”.



En materia de sensibilización, se abarcaron 76 espacios con capacitación a 847 personas de distintos sectores. Estos fueron: 34 dependencias municipales, 20 centros comunitarios, ocho empresas y negocios, cinco escuelas, cuatro hoteles, tres asociaciones civiles, una dependencia estatal y una dependencia federal.



La Dirección de Inclusión y Diversidad priorizó a grupos históricamente discriminados, logrando atender a 449 personas. Además, se brindó apoyo alimentario a 63 personas en situación de vulnerabilidad, se promovieron derechos e inclusión con un impacto en 128 personas en materia de cultura inclusiva, 95 personas en los derechos humanos de la población LGBT+ y 166 personas en derechos sexuales y reproductivos.



Con estos avances, el Gobierno de Morelia reafirma su convicción de impulsar la igualdad sustantiva, la inclusión y los derechos humanos, consolidando políticas públicas que transforman la vida de quienes habitan la mejor ciudad para vivir.