Ciudad de México, a 05 de septiembre de 2025.- Alumnas y alumnos de excelencia académica y deportistas destacados de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) asistieron al evento denominado “México, Siglo XXI”, organizado por la Fundación Telmex.

La rectora Yarabí Ávila González consideró que este tipo de actividades abre ventanas de oportunidades para las y los jóvenes y les brinda herramientas en su formación, además de que les permite conocer a estudiantes de otros estados, “estoy segura que esta experiencia será enriquecedora, los invito a aprovecharla al máximo y a continuar poniendo todo su empeño en el estudio como ya lo han demostrado”.

Las y los 48 estudiantes nicolaitas que participan han sido recipiendarios del Premio “Padre de la Patria” que otorga la Máxima Casa de Estudios por obtener los promedios más altos de calificaciones, y jóvenes que han tenido un desempeño sobresaliente en el ámbito deportivo.

De acuerdo con información de la Secretaría Académica, el evento organizado por la Fundación Telmex convocó a alrededor de 10 mil estudiantes destacados de todo el país.

En el caso de la UMSNH asistieron alumnas y alumnos de las Facultades de Agrobiología, Arquitectura, Biología, Ciencias Médicas y Biológicas, Contaduría y Ciencias Administrativas, Derecho y Ciencias Sociales, Historia, Ingeniería Civil, Odontología, Letras, Biotecnología, Energía y Sustentabilidad, por mencionar algunas.

Dentro de las actividades de “México, Siglo XXI” las y los estudiantes asistirán a conferencias con figuras nacionales e internacionales reconocidas por sus aportaciones en el ámbito político, económico, tecnológico, cultural y deportivo.