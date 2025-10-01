Tiquicheo, Mich.- Miércoles 01 de octubre de 2025.- El senderista Dámaso Ruiz Cázares, de 71 años de edad, fue visto por última vez el pasado 29 de septiembre en la cabecera municipal de Tiquicheo y desde entonces se desconoce su paradero. Policías y elementos de la Coordinación Estatal de Protección Civil Michoacán (CEPCM) emprendieron un operativo de búsqueda para encontrar al susodicho.

Los rescatistas, con apoyo de drones y caninos, revisan los distintos caminos de una zona boscosa de la mencionada población. También el personal de la Comisión de Búsqueda y patrulleros de la Guardia Civil participan en las citadas labores.

Según las fuentes, Dámaso Ruiz es un reconocido senderista de la comentada región y se espera que los socorristas y oficiales lo encuentren sano y salvo para llevarlo de regreso su casa con sus seres queridos.