Morelia, Michoacán, 01 de octubre de 2025.- Con el objetivo de incluir diversas manifestaciones artísticas, el Jazztival Michoacán 2025 propició la elaboración de un mural, realizado en la colonia Los Girasoles, al sur de la ciudad de Morelia.

Coordinado por el artista plástico Cristian Díaz Reyes, el “Mural jazz. La comunidad creando en armonía”, contó con la participación de un numeroso grupo de vecinos del lugar.

Díaz Reyes señaló que la idea original se debe al propio director y fundador del JAZZtival, Juan Alzate y a la promotora cultural Mónica Reyna, quienes junto con él están convencidos que con actividades de este tipo, no sólo se difunde el arte, sino que se crean espacios de encuentro y de diálogo entre ciudadanos, espacios que contribuyen a desarrollar procesos colaborativos, tan importantes en estos momentos en los que la individualización parece sobreponerse a la colectividad y, lo más importante, contribuyen a fomentar la cultura de paz.

Agregó que la elaboración del mural inició con sesiones informativas sobre la historia del JAZZtival y sus vínculos con la ciudad, se elaboraron bocetos, se realizaron ejercicios de sensibilización y se motivó a los vecinos a unirse a la transformación de un espacio que les pertenece a todos.

Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía para replicar este tipo de acciones que fomentan el arte desde otro tipo de dinámicas.

Como invitado de honor participó el pintor Ángel Pahuamba, reconocido impulsor del arte comunitario, quien señaló que los artistas no pueden aislarse, encerrarse en sus estudios, puesto que para lograr una transformación social es necesario acercarte a la gente y es la comunidad la que debe apropiarse de los espacios públicos, del entorno inmediato por el que cotidianamente se transita. Esto, agregó, nos lleva a generar un fuerte vínculo con el entorno y un ambiente armónico, a partir de una actividad artística.

Por su parte, Elvia Gloria Durazo Pacheco y Alma Patricia Huerta Espinoza, ambas vecinas de Los Girasoles y participantes en la elaboración del mural, coincidieron en señalar que fue una gran experiencia la que vivieron durante el proceso de realización de la obra, pues nunca habían tenido contacto con el arte de la pintura, y tampoco existía esa relación tan cercana entre vecinos.

Explicaron que el mural representa a los propios habitantes de la colonia, como una forma de auto reconocerse y de relacionarse con la música, que en este caso es el elemento principal.

La inauguración formal del “Mural jazz. La comunidad creando en armonía”, está prevista para el próximo sábado 4 de octubre, a las 10 de la mañana, en Calzada La Huerta 913, Infonavit Los Girasoles, en Morelia.