Morelia, Michoacán, 28 de enero de 2026.- Con el firme compromiso de mantener un diálogo permanente en las acciones por el desarrollo de Michoacán, el secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor participó en la reunión plenaria del Partido Verde Ecologista.

Este encuentro reforzó el propósito en común de colaborar de manera institucional en el marco del respeto al trabajo de la fuerza política, informó el secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor.

“El diálogo permanente no es una opción, sino una necesidad impostergable. Por eso, reafirmamos nuestra disposición para trabajar de manera coordinada con las instancias políticas, sociales y ciudadanas que comparten la visión de un desarrollo integral, respetuoso del medio ambiente y centrado en el bienestar humano”, señaló.

Finalmente, el encargado de la política interna resaltó que la participación activa en espacios como este demuestra que la gobernanza efectiva nace del consenso, la escucha y la acción conjunta.

“Cada acuerdo alcanzado, cada propuesta discutida, nos acerca más a