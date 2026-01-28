Morelia, Mich.- Miércoles 28 de enero de 2026. – Una persona resultó lesionada tras el choque entre dos automotores sobre la avenida Morelos Norte, salida a Salamanca, en la zona norte de la capital michoacana, informaron fuentes policiales.

El accidente se registró la tarde de este miércoles a la altura de la colonia Los Ángeles, en las cercanías de la colonia Francisco Villa, en los límites de Morelia con Tarímbaro. El percance generó fuerte carga vehicular en el sitio y fue reportado al número de emergencias 911.

Posteriormente arribaron unos paramédicos, quienes atendieron al lesionado y lo canalizaron a un hospital. Agentes de la Guardia Civil de Seguridad Vial se encargaron del peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades.