Lázaro Cárdenas, Michoacán., a 21 de abril de 2026.- El senador michoacano Raúl Morón Orozco, sostuvo un encuentro estratégico con diversos liderazgos sindicales de la región de Lázaro Cárdenas, agrupados a la Confederación de Trabajadores de México (CTM), ante quienes reafirmó su compromiso con la defensa de la clase trabajadora y la consolidación de una agenda legislativa que garantice el respeto pleno a los derechos laborales.

Dicha postura logra que el legislador de Morena destaque como el referente de unidad que requiere la entidad para transitar hacia un esquema de bienestar compartido que elimine las brechas de desigualdad y fortalezca la base obrera del estado.

La visión del senador coincide con los anhelos de justicia social que impulsa el sindicalismo moderno porque su labor en la Cámara Alta mantiene un enfoque prioritario en la protección de quienes activan la economía nacional mediante su esfuerzo diario.

Raúl Morón recibió el acompañamiento de figuras clave dentro de la Confederación de Trabajadores de México en la región portuaria, como Melesio Orozco, Agustín Carranza y Marco Antonio Rodríguez, quienes manifestaron su disposición de caminar bajo la ruta de la unidad que propone el senador.