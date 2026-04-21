Morelia, Michoacán, a 21 de abril de 2026.- El presidente de Morena en Michoacán, Jesús Mora González, afirmó que los resultados de la más reciente medición de la casa encuestadora Enkoll, que otorgan al movimiento un 49% de intención efectiva de voto en la entidad, confirman que la transformación en el estado no solo tiene respaldo social, sino dirección política y resultados tangibles.

“Este no es un dato aislado ni producto de una coyuntura mediática. Es el reflejo de un proceso más profundo: cuando un gobierno cumple, cuando hay rumbo y cuando se gobierna con principios, la gente responde”, señaló.

Jesús Mora explicó que este posicionamiento de Morena debe leerse en el contexto de una transformación que en Michoacán se ha materializado en hechos concretos, no en discursos. Señaló que hoy el estado vive una etapa distinta, donde el desarrollo ya no está condicionado por la deuda, ni capturado por intereses privados, sino orientado al bienestar de la población.

En ese sentido, destacó que uno de los pilares de esta confianza es el modelo de gobierno encabezado por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, que ha demostrado que sí es posible hacer infraestructura estratégica sin endeudar al estado.

“Hoy Michoacán tiene obras que no solo se ven, se usan. El teleférico de Uruapan, que este fin de semana movilizó a más de 50 mil personas en dos días, no es solo una obra emblemática, es la prueba de que la modernización también puede ser accesible, eficiente y pensada para el pueblo”, subrayó.

Añadió que este tipo de proyectos forman parte de una visión más amplia, donde la movilidad, el desarrollo urbano y la inversión pública están orientados a reducir desigualdades y mejorar la vida cotidiana de las personas, no a generar negocios privados a costa del erario.

Jesús Mora también destacó que la estabilidad económica del estado, el orden financiero y la política de no contratación de deuda han generado confianza, no solo entre la ciudadanía, sino también en sectores productivos, lo que se traduce en mejores condiciones para el crecimiento.

“Durante muchos años se quiso instalar la idea de que gobernar era administrar crisis o repartir privilegios. Hoy estamos demostrando que gobernar es conducir el desarrollo con responsabilidad, con planeación y con una profunda convicción social”, afirmó.

Finalmente, señaló que el respaldo que hoy muestran las encuestas también responde a un contexto nacional donde México ha recuperado peso estratégico, estabilidad económica y confianza internacional, lo que impacta directamente en las entidades federativas.

“Lo que vemos en Michoacán es parte de un proceso más amplio: un país que hoy tiene rumbo, que está revisando sus acuerdos comerciales desde una posición de fuerza, que regula sectores estratégicos y que apuesta por una política industrial propia. Esa fortaleza nacional también se refleja en el respaldo que tiene Morena en los estados”, concluyó.