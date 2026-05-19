​Pátzcuaro, Mich.- Martes 19 de mayo de 2026.- Jorge y/o Jorge Alberto y/o Jorge Luis “N”, alias “La Galleta” y/o “La Cuquis”, identificado como presunto jefe de plaza del grupo delincuencial “Los Caballeros Templarios” en la región de Pátzcuaro, fue detenido por elementos estatales y federales. La captura se realizó en compañía de tres de sus presuntos colaboradores y todos ellos ya han sido vinculados a proceso, informó durante una rueda de prensa Carlos Torres Piña, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE).

​Investigaciones de la Fiscalía revelaron que “La Galleta”, de 40 años de edad y originario de Zamora, era considerado un objetivo criminal prioritario, pues se le señala como uno de los principales generadores de violencia en la región lacustre, con una fuerte presencia criminal ligada a delitos de alto impacto como homicidio, extorsión y narcomenudeo.

​La fuente precisó que las discrepancias detectadas en sus nombres se deben a que, al momento de ser requerido, el investigado portaba distintos documentos de identidad.

¿Cómo se llegó hasta la captura de “La Galleta?

​La cronología de la investigación que llevó al paradero de “La Galleta” comenzó la tarde del pasado 06 de mayo de 2026.

​17:00 Horas (El hallazgo): Agentes de la FGE se trasladaron a un hospital particular de la ciudad de Morelia para realizar actos de investigación. Ahí entrevistaron a dos hombres internados con lesiones por arma de fuego, identificados como José (20 años, originario de Pátzcuaro) y Fabián (originario de Colombia), ambos señalados como presuntos integrantes del mismo grupo delictivo.

Los datos clave: Los testimonios recabados en el nosocomio aportaron información de inteligencia crucial que reveló la ubicación exacta de “La Galleta”.

El operativo y la caída: Con los datos de geolocalización, las fuerzas del orden desplegaron un dispositivo de seguridad esa misma noche, logrando capturar en flagrancia al líder criminal en el municipio de Pátzcuaro, asegurándole sustancias ilícitas y armamento. Por este hecho, el capo fue vinculado a proceso el 13 de mayo por delitos contra la salud y portación de arma de fuego, fijándose dos meses de investigación complementaria.

•​ Intento de soborno: Mientras se desataban las detenciones, en las inmediaciones del referido nosocomio fue interceptada una pareja identificada como Carmen (50 años, originario de Guerrero) y Barbarita (33 años, vecina de Turicato). Ambos portaban un arma de fuego y 189 mil pesos en efectivo, dinero con el cual pretendían pagar los gastos médicos de los lesionados y sobornar a los agentes para librar a los heridos. La pareja ya fue vinculada a proceso por el delito de cohecho.

​Desarticulan a su célula operativa

​En el mismo operativo desplegado en el municipio de Pátzcuaro, las fuerzas del orden lograron la captura de tres sujetos señalados por las pesquisas como presuntos sicarios y escoltas bajo las órdenes de “La Galleta”. Los detenidos fueron identificados como:

​Luis Enrique “N”, alias “Chore”: Originario de Pátzcuaro, quien contaba con una orden de aprehensión vigente por el delito de homicidio.

•​ Gerardo Iván “N”, alias “Gera”: Originario de Pátzcuaro, con antecedentes previos por narcomenudeo.

•​ Carlos Gustavo “N” (referido en las indagatorias iniciales como Carlos Augusto), alias “Rubio”: También originario de Pátzcuaro.

Trascendió que ​esta célula delictiva presuntamente participaba de forma activa en los conflictos armados y disputas territoriales que grupos rivales mantienen por el control de la zona lacustre.

​Avanzan investigaciones: Rastrean red de vínculos telefónicos

​El fiscal indicó que actualmente se concluye la extracción judicial de información telefónica, tanto del presunto líder criminal como de su círculo cercano. Con este procedimiento se busca analizar de manera pericial las comunicaciones, mensajes y agendas de los imputados.

​El objetivo principal de las autoridades es mapear por completo la red de operación delincuencial e identificar a otros colaboradores o células criminales con las que mantenían nexos ilícitos dentro del municipio de Pátzcuaro y sus alrededores.





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