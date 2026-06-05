Morelia, Michoacán, a 05 de junio de 2026.- Las canchas de Ciudad Universitaria fueron sede de emocionantes partidos de finales de los torneos de fútbol 7 varonil y fútbol bardas en ambas ramas de la edición 2025-2026 de los Juegos Deportivos Nicolaitas.

En la modalidad de bardas femenil, Odontología se quedó con el campeonato del certamen al derrotar 3-1 a Derecho. El tercer lugar fue para Enfermería, que le ganó 3-2 a Ingeniería Química.

“Este trofeo es un premio al esfuerzo de todas las chicas, creo que merecidamente somos campeonas” manifestó la defensa de Odontología, Esveydi Murillo.

En lo que se refiere a la rama varonil y tras un reñido encuentro, Contabilidad venció 5-4 a Derecho para proclamarse monarca. Luis Fernando Martínez, mediocampista y capitán del cuadro campeón dijo que: “Somos justos campeones, fuimos el mejor equipo”.

En cuanto al fútbol 7, también Contabilidad subió a lo más alto del pódium al remontar e imponerse 9-8 a Medicina en la pelea por el título. Mientras que el tercer lugar fue para Enfermería, que le ganó 10-6 a Mecatrónica.

“Fue un partido muy intenso, de volteretas, pero al final pudimos ganarlo y llevarnos otro trofeo la facultad, aseguró el portero de Contabilidad, Alberto Cano, tras levantar la presea.

Con esta jornada concluyó la actividad del fútbol de los Juegos Deportivos Nicolaitas, pero queda pendiente el básquetbol y el voleibol, que en próximos días tendrán también sus finales.