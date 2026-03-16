Morelia, Michoacán, 16 de marzo de 2026.- El secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, informó que este lunes fue publicada en el Periódico Oficial del Estado la reforma constitucional de “No más deuda en Michoacán”, mediante la cual se prohíbe la contratación de deuda pública a largo plazo por parte del Poder Ejecutivo estatal.

De acuerdo con la edición correspondiente a este lunes 16 de marzo de 2026, la publicación del Decreto número 411 formaliza la adición constitucional que establece que el Ejecutivo no podrá contratar deuda que exceda la duración de la administración en turno, bajo los principios de responsabilidad hacendaria, sostenibilidad financiera y transparencia.

Zepeda Villaseñor destacó que con esta publicación se consolida el compromiso asumido por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla para que ningún gobierno vuelva a hipotecar el presente y el futuro de las y los michoacanos mediante endeudamientos irresponsables.

“El Gobierno del Estado ha demostrado que con disciplina financiera, orden en el gasto y responsabilidad hacendaria es posible realizar obra pública y acciones sociales en beneficio directo de la población, sin recurrir a la contratación de deuda a largo plazo”, subrayó.

El encargado de la política interna explicó que el decreto establece además que la reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación, y que el Congreso del Estado deberá armonizar el marco jurídico estatal en un plazo no mayor a 180 días.

Finalmente, reiteró que esta medida fortalece la estabilidad financiera del estado, protege el patrimonio público y garantiza que las futuras administraciones mantengan finanzas sanas para impulsar el desarrollo de Michoacán.