Zitácuaro, Mich.- Lunes 16 de marzo de 2026. – Un peatón perdido la vida tras ser atropellado por una motocicleta en la cabecera municipal de Zitácuaro, informaron autoridades policiales y de rescate.

El accidente ocurrió sobre la avenida Revolución Sur, esquina con calle Salazar, y fue reportado al número de emergencias. Después arribaron bomberos y paramédicos, quienes confirmaron el deceso del masculino. Asimismo, revisaron la salud del motorista, quien sufrió algunas contusiones leves y no requirió traslado hospitalario.

Oficiales acordonaron el área y notificaron los elementos de la Fiscalía Regional, mismos que posteriormente iniciaron las investigaciones respectivas y trasladaron el cadáver a la morgue para la práctica de la necropsia de ley.

RED 113