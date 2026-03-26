Morelia, Michoacán, 26 de marzo de 2026.- Con la finalidad de incorporar a las sociedades cooperativas dentro del marco de la política pública de desarrollo económico del Estado, reconociendo su papel como organizaciones productivas que contribuyen al crecimiento económico con enfoque social, la 76 Legislatura reformó la Ley de Desarrollo Económico del Estado de Michoacán.

En Sesión Extraordinaria, las y los legisladores michoacanos votaron a favor del Dictamen elaborado por la Comisión de Industria, Comercio y Servicios mediante el cual se integran al glosario de la citada ley, el concepto de Sistema, Sociedad Cooperativa y Zonas Integrales de Actividades Logísticas.

La Comisión de Industria, Comercio y Servicios precisó que el reconocimiento de las cooperativas dentro de la legislación estatal favorecerá la generación de empleo digno, el fortalecimiento de las economías locales y la inclusión de sectores tradicionalmente marginados de la actividad productiva.

“Reconocer la importancia de las sociedades cooperativas en Michoacán implica valorar su papel en el desarrollo económico, la generación de empleo, la organización comunitaria y la preservación de las tradiciones culturales, contribuyendo al bienestar de las comunidades”, precisa el Dictamen.

En el mismo, quedó establecido que las sociedades cooperativas se distinguen por promover modelos empresariales que priorizan el bienestar de sus integrantes, el trabajo digno y la distribución equitativa de los beneficios generados, lo que contribuye a reducir desigualdades económicas y sociales.

Asimismo, que el cooperativismo ha sido reconocido históricamente como una alternativa que fortalece la cohesión social y el desarrollo comunitario.

La y los integrantes de la Comisión de Industria, Comercio y Servicios coincidió en que las sociedades cooperativas representan un modelo de organización empresarial que promueve la participación democrática de sus integrantes, así como la distribución equitativa de los beneficios derivados de la actividad económica.

“Resulta pertinente actualizar el marco jurídico estatal en materia de desarrollo económico para reconocer e impulsar a las sociedades cooperativas como actores relevantes del crecimiento económico y del desarrollo regional”, reconocieron en el Dictamen.

La Comisión estimó que el fortalecimiento del cooperativismo representa una herramienta viable para impulsar el desarrollo económico incluyente, promover el empleo digno y fomentar la participación social en la actividad productiva del Estado de Michoacán.