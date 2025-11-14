Morelia, Michoacán, 12 de noviembre 2025.– La Comisión de Pesca del Estado de Michoacán (Compesca) tiene una producción de crías de tilapia alcanzará los seis millones de organismos al cierre de este año, generados en el Centro Tecnológico de Producción, Capacitación e Investigación Pesquera y Acuícola de Michoacán (CETAEM), ubicado en El Infiernillo, donde se produce tilapia de excelente calidad genética.

Las crías están destinadas al repoblamiento de cuerpos de agua y embalses en distintas regiones del estado, con el objetivo de fortalecer las actividades pesqueras y acuicolas para contribuir a la seguridad alimentaria de las comunidades ribereñas y mantener el equilibrio ecológico de los ecosistemas acuáticos.

El director general de Compesca, Ramón Hernández Orozco señaló que hasta el momento, las siembras se han realizado en 44 municipios estratégicos, en coordinación con autoridades locales y cooperativas de pescadores, donde la pesca representa una fuente esencial de sustento y desarrollo económico.

Hernández Orozco, destacó que este logro refleja el compromiso del Gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla con la producción responsable y el fortalecimiento del sector pesquero estatal.

“El CETAEM es uno de los centros de producción de crías más importantes del país. Aquí producimos tilapia con alta calidad genética, lo que nos permite repoblar los cuerpos de agua, garantizar alimento sano y fortalecer la economía de las familias pesqueras”, señaló Hernández Orozco.

Con estas acciones, Compesca reafirma su compromiso con el desarrollo sostenible del sector pesquero y la conservación de los recursos naturales, promoviendo prácticas que benefician tanto a las comunidades como al medio ambiente.