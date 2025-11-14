Pachuca, Hidalgo, 14 noviembre de 2025.- Pátzcuaro participa con orgullo en la edición 2025 del Tianguis Nacional de Pueblos Mágicos, que este año reúne a 177 destinos del país en el Recinto Ferial de Pachuca. Este encuentro es uno de los más importantes de México para mostrar la riqueza cultural, gastronómica y artesanal del país.

El presidente municipal, Julio Arreola, acompañó a artesanas, artesanos y representantes locales para promover el talento y las tradiciones que distinguen al municipio. Arreola destacó que estos espacios permiten fortalecer la economía de las familias que viven de su arte y su trabajo:

“Me da mucho gusto estar aquí, hombro a hombro con nuestras y nuestros artesanos. Venimos a mostrar lo que somos: identidad, historia y trabajo. Pátzcuaro siempre destaca por la calidad de su arte y por la calidez de su gente”.

Durante la apertura del tianguis, decenas de visitantes se acercaron al pabellón de Pátzcuaro, donde se exhiben piezas de maque, textil, madera, cerámica y otras expresiones tradicionales. Las y los artesanos señalaron que la presencia del municipio en estos eventos abre nuevas oportunidades de venta y promoción.

El Tianguis de Pueblos Mágicos 2025 es la edición más grande hasta la fecha, con más de 150 mil asistentes previstos, además de compradores nacionales e internacionales, touroperadores y medios de comunicación.

Para Pátzcuaro, este encuentro representa una plataforma clave para consolidarse como uno de los destinos culturales más importantes del país. La promoción incluye rutas turísticas, oferta gastronómica, artesanías y actividades que muestran la riqueza histórica y cultural del municipio.

“Seguiremos trabajando para que Pátzcuaro esté siempre en alto. Nuestra cultura, nuestra artesanía y nuestra gente merecen ser vistas y reconocidas en todo México”, afirmó Julio Arreola.