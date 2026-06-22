Procesos internos en pleno mundial

Yurisha Andrade Morales*

Son tiempos en los que vivimos con intensidad la vigésima tercera edición de la copa mundial de la FIFA. Las y los mexicanos festejamos en su máxima expresión los triunfos de la selección nacional que, esperemos, se sigan obteniendo en los compromisos subsecuentes. El fútbol es lo más importante de lo que no es importante, conocida frase que con algunos matices es atribuida por unos al histórico entrenador italiano Arrigo Sachi; por otros a Jorge Baldano exfutbolista y exentrenador argentino; y en el mundo religioso, al papa Juan Pablo II, quien en su juventud se vistió de guardameta en el fútbol amateur de su natal Polonia. Lo cierto es que en estos días el fútbol nos hermana y nos regala un remanso que nos reconforta en medio de la problemática y los múltiples sucesos de lo que sí es importante.

​Con ambiente futbolero y la emoción a todo lo que da, los partidos de la coalición gobernante (Morena, PT y PVEM) anunciaron los plazos para el desahogo de los procesos internos que les permitirán, entre otros cargos, elegir las figuras que ellos denominan coordinadores estatales de la defensa de la transformación y de la soberanía nacional que, como la experiencia reciente indica, serán las personas candidatas a las 17 gubernaturas, entre ellas la de Michoacán; y lo mismo ocurrirá para otras responsabilidades públicas que estarán en las boletas electorales del año siguiente. Los y las aspirantes a las llamadas coordinaciones estatales deberán registrarse entre hoy lunes 22 y el próximo viernes 27 de junio, ante la Comisión Nacional de Elecciones del partido Morena, claro, el día 24 habrá receso por el partido de México frente al seleccionado de Chequia.

​Los partidos de esta coalición acordaron, como requisitos de elegibilidad a cumplir por las y los aspirantes, que quienes actualmente ocupen cargos públicos requieren separarse solicitando licencia o presentando la renuncia correspondiente; acreditar la residencia que exija la legislación local; firmar un compromiso ético con el partido; mientras que los gobernantes morenistas en turno deberán apegarse al principio de neutralidad y de no intervención en los procedimientos internos. Será el método de encuestas el que se aplicará para saber qué personas alcanzan las coordinaciones estatales. Al final, será la realidad la que indique si este desiderátum se cumplió tal y como fue anunciado por las dirigencias partidarias y si los gobernantes en turno se autocontienen para no inclinar la cancha.

​Fiel al estilo de la casa, se fijaron otras reglas virtud de las cuales, las y los aspirantes que no obtengan las coordinaciones podrán tener candidaturas para la cámara de las diputaciones, congresos locales o recibirán invitaciones para integrarse a los gabinetes de los gobiernos que ganen. Por su parte, PT y PVEM se reservan la aplicación de algunas reglas específicas y, particularmente en el caso de San Luis Potosí, es probable que este partido compita solo postulando la candidatura de la senadora Ruth González, esposa del actual gobernador.

​Como lo he referido en aportaciones previas, estos procesos de selección interna, en los hechos han sustituido las precampañas que, formalmente y en términos de las legislaciones vigentes, deben celebrarse después del próximo 7 de septiembre cuando inicie el proceso electoral federal y algunos de los procesos comiciales locales. En el fondo se trata de precampañas adelantadas validadas por los criterios del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación desde 2023, cuando esta misma coalición realizó estos procedimientos y los partidos que entonces integraron el Frente Amplio por México (PAN, PRI y PRD) también lo hicieron. Veremos cómo los demás partidos replican los llamados procesosinternos.

​Mientras tanto, sigamos en la algarabía que se desborda en muchas ciudades del país, en nuestras oficinas y familias, como una expresión genuina de nuestra idiosincrasia, del apoyo, unidad y solidaridad social que nos caracteriza cuando se trata de portar con orgullo los colores nacionales y de recibir a nuestros visitantes. No importa si le vamos a las chivas, a las águilas, al campeón Cruz Azul, a los pumas o al Morelia. Hoy le vamos al mismo equipo, todos estamos con la selección nacional.

Sigamos disfrutando hoy del folclor a la mexicana y de la imaginación desbordante de nuestros compatriotas, como aquellos que en Houston, entre risas y fiesta popular, amistosamente le gritaban a la afición de Países Bajos que el clavado de Robben no fue penal en Brasil 2014, aunque por el momento no tengamos en el camino como rival a Holanda; o la inusitada declaración como mascota no oficial del mundial que las redes sociales le impusieron al extraordinario pato Merlín que enterneció el corazón del mundo, siendo más aclamado y fotografiado que Zayu, Clutch o Maple; su fama ha trascendido fronteras y lo ha colocado como un símbolo mundialista, la presidenta lo invitó a su mañanera y la FIFA anunció que la famosa mascota de Karla y su hijo Cristian, fue nombrada embajadora oficial del FIFA Fan Fest de la Ciudad de México. Tanto que decir, porque hoy lo que importa es que la selección mexicana, con el apoyo inconmensurable de Merlín, trascienda y se coloque entre las mejores del mundo.Voto porque así sea.

Magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán

@YurishaAndrade