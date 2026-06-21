La senadora de la República, Celeste Ascencio, sostuvo un encuentro con mujeres y hombres comprometidos con la transformación del país en el municipio de Quiroga, donde destacó la importancia de fortalecer la organización territorial, la unidad y la participación activa del pueblo para consolidar los cambios que demanda el estado de Michoacán.

Durante la reunión, la legisladora señaló que la transformación se construye desde el territorio, escuchando a la gente, dialogando con las comunidades y fortaleciendo la participación de quienes todos los días trabajan por el bienestar colectivo.

“Tuve la oportunidad de reunirme con las y los protagonistas del cambio verdadero, mujeres y hombres comprometidos con seguir impulsando la revolución de las conciencias y fortaleciendo el movimiento que hoy transforma la vida pública de México”, expresó.

Celeste Ascencio subrayó que los avances alcanzados en los últimos años han sido posibles gracias a la organización del pueblo y a la convicción de millones de personas que han decidido participar activamente en la construcción de un país más justo.

Asimismo, destacó que la formación política y el acceso a la información son herramientas fundamentales para fortalecer la democracia y garantizar que la ciudadanía participe de manera consciente en la vida pública.

“Michoacán necesita de cada una y cada uno de nosotros para seguir profundizando los cambios que nuestro pueblo demanda. Cuando un pueblo está informado, organizado y formado políticamente, no hay fuerza capaz de detenerlo”, afirmó.

Finalmente, hizo un llamado a mantener la unidad, el trabajo territorial y el compromiso con las causas del pueblo, poniendo siempre en el centro el bienestar de las mayorías.

“Michoacán puede y merece más. Sigamos caminando juntas y juntos, con convicción, organización y la certeza de que la transformación continúa construyéndose de la mano de nuestra gente”, concluyó.