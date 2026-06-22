Morelia, Mich.- Lunes 22 de junio de 2026.- Un hombre fue asesinado a balazos y quedó tirado en la vía pública de la colonia Ventura Puente, en la ciudad de Morelia. La identidad de la víctima, así como el móvil del homicidio, son desconocidos, informaron autoridades policiales.

El hecho ocurrió durante los primeros minutos de este lunes sobre la calle Lago de Chapala, casi esquina con Abasolo, aproximadamente a una cuadra de la Calzada Juárez.

Trascendió que algunas personas encontraron al masculino y lo reportaron al número de emergencias 911. Posteriormente, acudieron patrulleros y paramédicos, quienes confirmaron el deceso del susodicho.

Los oficiales acordonaron el área y dieron aviso a la Fiscalía General del Estado (FGE). Después, especialistas de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) realizaron investigaciones respectivas y trasladaron el cadáver a la morgue para la práctica de la necropsia de ley.

AGENCIA RED 113