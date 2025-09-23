Pátzcuaro, Mich.- Martes 23 de septiembre de 2025.- Un incendio de tractocamión ocurrió durante la mañana de este martes a la orilla de la carretera Pátzcuaro-Morelia, siniestro que fue combatido por elementos de Bomberos y Protección Civil Municipal. Según fuentes allegadas al tema, unos sujetos intencionalmente le prendieron lumbre a la referida unidad.

La situación se registró a la altura del sitio conocido como El Zapote, municipio de Pátzcuaro. Al detectar las llamas, varios automovilistas reportaron el hecho al número de emergencias 911.

Consecutivamente arribaron los vulcanos, quienes atacaron la quemazón con chorros de agua hasta que la eliminaron. Afortunadamente no hubo personas lesionadas. Se espera que las autoridades competentes investiguen el caso.