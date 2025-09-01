El dirigente de Morena en Michoacán, Jesús Mora González, destacó los avances logrados en la disminución de la pobreza, la defensa de la soberanía nacional, el abasto de medicamentos, las reformas en distintas materias y el fortalecimiento en infraestructura, salud y educación, en el marco del Primer Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Mora González afirmó que el segundo piso de la Cuarta Transformación avanza a pasos acelerados porque se gobierna de la mano del pueblo. Señaló que ahora la política nacional se construye con el principio de mandar obedeciendo, lo que representa un cambio profundo en la vida pública del país y en el seguimiento del Humanismo Mexicano.

El líder partidista resaltó, en materia de infraestructura, la modernización y construcción de puertos, carreteras, caminos, distribuidores viales, aeropuertos y rutas de trenes de pasajeros y carga. Expuso que estas acciones impulsan el desarrollo regional y nacional, además de generar nuevas oportunidades de inversión, empleo y desarrollo económico.

Asimismo, Mora González destacó que el gobierno federal ha defendido con firmeza la soberanía nacional, alcanzando acuerdos de suma importancia en materia exterior que fortalecen la posición de México en el mundo. Aseguró que estas decisiones consolidan la independencia política y económica del país frente a presiones externas.

Finalmente, Mora González subrayó que la aprobación ciudadana de más del 75 por ciento que registra la presidenta Sheinbaum no es una casualidad, sino el reflejo de un trabajo histórico en beneficio del pueblo de México. Aseguró que con estos resultados y los programas sociales se fortalece el respaldo popular hacia el proyecto de transformación que encabeza Morena.