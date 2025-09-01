Morelia, Michoacán; 01 de septiembre de 2025.- La Expo Regreso a Clases 2025 concluyó con un éxito sin precedentes en afluencia y derrama económica, consolidándose como la plataforma principal para el sector papelero y una gran opción para las familias morelianas que accedieron a los productos de más de 50 papelerías del 27 al 31 de agosto.

La Secretaría de Fomento Económico (Sefeco) informa que el evento, realizado en coordinación por Papeleros Unidos de Michoacán (Pumich) y el Gobierno de Morelia encabezado por el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, registró ventas totales por más de 9 millones 700 mil pesos en esta décimo quinta edición.

Es de destacar que la afluencia total de visitantes y compradores fue de aproximadamente 50 mil personas, quienes aprovecharon la oportunidad para realizar sus compras, logrando ahorros significativos y apoyando a las empresas locales del sector papelero y comercial.

Además de la oferta educativa, los asistentes pudieron disfrutar de un área gastronómica variada, que deleitó a los visitantes con deliciosas propuestas locales. Entre las actividades destacadas, la “Academia Venus” ofreció cortes de cabello gratuitos en el marco del evento, mientras que los más pequeños disfrutaron de una ludoteca en un ambiente recreativo y familiar.

La presidenta de Pumich, María del Carmen Almanza, expresó su agradecimiento por la confianza depositada para surtir los útiles escolares de las y los estudiantes morelianos y michoacanos. “Nos sentimos orgullosos de que las familias michoacanas sigan apostando por nuestros productos y servicios, fortaleciendo así la economía local”, comentó en representación del sector papelero.

Además que invitó a los padres a seguir apoyando a los negocios establecidos en sus colonias y fraccionamientos, tanto en Morelia como en el estado, durante todo el ciclo escolar.

Gracias a estas ventas, más de 250 negocios en Michoacán mantienen sus puertas abiertas, de los cuales al menos 50 se encuentran en Morelia, generando empleos y contribuyendo al desarrollo económico de la región.

De esta manera, el Gobierno Municipal encabezado por el presidente Alfonso Martínez continúa promoviendo el desarrollo económico local en temporada especiales, como en este caso fue el regreso a clases, con el objetivo de seguir construyendo en Morelia el mejor lugar para vivir.