Morelia, Michoacán, 30 de marzo de 2026.- La Comisión de Pesca de Michoacán (Compesca) invita a la población a participar en los torneos de pesca deportiva que se llevarán a cabo durante todo el año, como parte del programa de fomento pesquero y de las actividades que fortalecen a las comunidades cercanas a los cuerpos de agua.

El director general, Ramón Hernández Orozco, destacó que estas actividades se realizan en coordinación con la Asociación Purépecha de Pesca Deportiva. Enfatizó que se trata de eventos familiares que fomentan la convivencia y contribuyen a la activación económica de las comunidades ribereñas, además de que promueven dicha práctica sustentable.

El programa contempla la realización de la tercera Copa Bass Elite Morelia para el 9 de mayo en la presa Cointzio, modalidad orilla; la segunda Copa Carp Fishing Morelia el 6 de junio en la misma sede, también en modalidad orilla; la novena Copa Purépecha el 10 de octubre en la presa Cointzio, en las modalidades Bass Fishing Kayak Master y embarcaciones con motores eléctricos; y finalmente, la tercera Copa Surf Fishing Lázaro Cárdenas el 25 de octubre, en sede por determinar, en modalidad orilla.

En todos los certámenes se premiará a los tres primeros lugares. Cabe destacar que en la Copa Bass Elite, próxima a realizarse, podrán participar hombres, mujeres, niñas y niños (estos últimos acompañados de un adulto), promoviendo la inclusión en este deporte. Las y los interesados podrán consultar la convocatoria completa en la página oficial compesca.michoacan.gob.mx, donde podrán conocer los requisitos de participación.

Para mayores informes e inscripciones, la Comisión pone a disposición el correo electrónico acmichoacanadepesca@gmail.com y el teléfono 443 330 5570. Con estas acciones, el Gobierno de Michoacán refrenda su compromiso de impulsar la pesca deportiva como un motor de bienestar y desarrollo.