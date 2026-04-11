Morelia, Michoacán; 11 de abril de 2026. – Con el objetivo de brindar certeza y atención directa a la ciudadanía, el director del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Ooapas), Adolfo Torres Ramírez, acudió al fraccionamiento Las Cruces, ubicado al sur de la ciudad, donde sostuvo un encuentro con vecinas y vecinos de la zona.

Durante la reunión, Adolfo Torres explicó de manera puntual la situación actual en la operación del servicio de agua potable, tras la desaparición de la Junta Local de Agua de Santa María, organismo al que anteriormente pertenecía este conjunto habitacional.

En este sentido, detalló los procesos que se estarán implementando para garantizar la continuidad del servicio, así como los mecanismos de atención para las y los usuarios.

Asimismo, informó sobre las obras hídricas que actualmente se desarrollan en la zona, mismas que representarán un beneficio directo para las familias de Las Cruces, al fortalecer la infraestructura y mejorar la calidad del servicio.

Adolfo Torres Ramírez destacó que una de las principales prioridades del organismo es atender de manera cercana a todos los sectores de la población, comunicando con transparencia y claridad la situación que enfrenta cada zona del municipio.

Subrayó que el trabajo coordinado entre autoridad y ciudadanía es fundamental para avanzar hacia un servicio más eficiente y de mayor calidad.

El gobierno encabezado por el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, refrenda su compromiso de impulsar acciones que fortalezcan los servicios públicos, priorizando el bien común de las y los morelianos mediante una gestión responsable y cercana a la gente.

Vecinas y vecinos del fraccionamiento agradecieron la visita del director del Organismo, ya que este acercamiento les permitió resolver dudas e inquietudes respecto a esta transición, generando mayor confianza sobre el futuro del servicio en su comunidad.