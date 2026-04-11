Pátzcuaro, Michoacán, 11 de abril de 2026.- El Gobierno Municipal de Pátzcuaro, encabezado por Julio Arreola, llevó a cabo la ceremonia cívica y depósito de ofrenda floral con motivo del 261 aniversario del natalicio de la heroína insurgente Gertrudis Bocanegra, una de las figuras más emblemáticas de la lucha por la Independencia de México.

La conmemoración reunió a autoridades municipales, educativas, integrantes del Cabildo, representantes del DIF Municipal, docentes, alumnos y ciudadanía, quienes se dieron cita para rendir homenaje a la mujer patzcuarense cuyo legado de valentía y amor por la patria permanece vivo en la memoria colectiva.

Durante el acto se presentó una semblanza histórica sobre la vida y lucha de Gertrudis Bocanegra, destacando su participación en el movimiento insurgente y su firme convicción en favor de la libertad y la justicia.

Asimismo, alumnas y alumnos de la Escuela Primaria Gertrudis Bocanegra participaron con una intervención poética en honor a la heroína patzcuarense, resaltando la importancia de preservar su ejemplo entre las nuevas generaciones.

Con el depósito de la ofrenda floral, el Gobierno de Pátzcuaro refrendó su compromiso con la preservación de la memoria histórica y el fortalecimiento de la identidad cultural que distingue a nuestro municipio.