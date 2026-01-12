Morelia, Michoacán, a 12 de diciembre de 2026.- El presidente estatal del PRD Michoacán, Octavio Ocampo, afirmó que la seguridad debe ser el eje central de toda política pública orientada a garantizar el bienestar social en Michoacán, y reiteró el respaldo del partido a la cooperación internacional basada en el respeto y la colaboración entre naciones.

“Los michoacanos merecemos vivir en paz. No es normal ni aceptable que una familia viva con el miedo de que le levanten a un hijo, le arrebaten a un familiar o pierda la vida un ser querido. Mientras esa realidad persista, no puede hablarse de bienestar social”, sostuvo.

Ocampo señaló que el Plan Michoacán no puede evaluarse únicamente a partir de anuncios de obra pública. “Se han planteado proyectos carreteros y de infraestructura hospitalaria que son positivos, pero insuficientes si no se atiende lo medular, que es la seguridad. Ese es hoy el principal reclamo social y ahí es donde el Estado no puede fallar”, subrayó.

En el ámbito internacional, el dirigente perredista destacó que el PRD Michoacán cree en la cooperación y el diálogo entre países como una vía legítima para el desarrollo, particularmente en materia económica y productiva. “Nuestra producción agrícola sostiene miles de empleos y depende en gran medida de los mercados internacionales. La cooperación es necesaria y bienvenida cuando se da en un marco de respeto”, afirmó.

En ese sentido, Ocampo enfatizó que dicha colaboración debe fortalecerse sin menoscabo de la soberanía nacional. “La cooperación entre naciones debe construirse desde el respeto mutuo y la igualdad. México tiene la capacidad de definir su propio rumbo y sus decisiones deben tomarse desde sus instituciones y su vida democrática”, puntualizó.

Para concluir, Octavio Ocampo recordó que los cambios políticos y de gobierno solo pueden darse por la vía democrática, subrayando que las transformaciones se ganan en las urnas y no desde el exterior. Añadió que la democracia mexicana, su Constitución y sus instituciones son resultado de décadas de lucha, esfuerzo y sacrificio, por lo que defenderlas es una responsabilidad histórica.