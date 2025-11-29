Morelia, Michoacán, a 29 de noviembre de 2025. – En el marco de los 16 Días de Activismo por el Día Internacional para Eliminar la Violencia Contra las Mujeres (25N), el PRD Michoacán, a través de la Secretaría de Comunicación Política, llevó a cabo la capacitación “Prevención y atención a la violencia digital contra las mujeres que participan en la política”, un espacio de reflexión y formación que refrenda el compromiso del partido con la igualdad sustantiva y la erradicación de todas las formas de violencia.

Durante el encuentro, la senadora de la República Araceli Saucedo Reyes consideró que los delitos digitales “no son cosa menor” y alertó que en México más de 10 millones de mujeres han reportado ser víctimas de ciberacoso, lo que refleja la vulnerabilidad que enfrentan en espacios digitales. Subrayó que el mal uso de las plataformas puede afectar profundamente la vida de las personas, aunque, bien empleadas, son herramientas que fortalecen la democracia y la participación.

Asimismo, la senadora adelantó que desde la Comisión de Igualdad de Género del Senado de la República, de la cual forma parte, se trabaja una iniciativa de reforma que complementará la Ley Olimpia, con el objetivo de contar con un marco legal más sólido para sancionar a quienes vulneren la integridad digital de las mujeres. Recordó que recientemente sostuvo un encuentro con la activista Olimpia Coral Melo, impulsora de la citada ley, para analizar sus alcances y fortalecer la protección de los derechos digitales.

Por su parte, Amelí Gissel Navarro Lepe, magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM), impartió una charla sobre violencia digital en razón de género, en la que analizó los principales retos que enfrentan las mujeres en entornos digitales y el papel que desempeñan las instituciones electorales para atender y sancionar los casos de violencia digital política.

La bienvenida al evento estuvo a cargo de Viridiana López Ávila, secretaria de Comunicación Política del PRD Michoacán, quien señaló que esta capacitación se inserta en los esfuerzos internacionales por visibilizar la violencia digital contra niñas y mujeres. “Este año la ONU nos convoca a poner el foco en la violencia digital, y el PRD Michoacán se mantiene congruente con esa lucha: erradicar la violencia contra las mujeres en todos los ámbitos, incluido el espacio digital”, destacó.

En el acto estuvo presente el presidente del PRD Michoacán, Octavio Ocampo, quien refrendó el compromiso del partido con la formación política con perspectiva de género. Recordó que el PRD, a través de sus candidatas, ha enfrentado directamente la violencia digital y ha logrado sentar precedentes jurídicos que fortalecen la protección de los derechos de las mujeres y contribuyen a sancionar a quienes ejercen este tipo de agresiones.

El encuentro reunió a militantes, simpatizantes y liderazgos del partido, quienes coincidieron en la importancia de construir una cultura digital más segura, libre de violencia y promotora de la participación política de las mujeres.