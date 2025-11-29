Morelia, Mich.- Sábado 29 de noviembre de 2025.- Una persona del sexo masculino fue encontrada muerta, presuntamente atropellada, a la orilla de la avenida Acueducto, en la carretera Morelia–Mil Cumbres, informaron autoridades policiales.

El hecho ocurrió la mañana de este sábado, a la altura de la colonia Puerto de Buenavista, cerca del fraccionamiento Ana Sofía. Unos vecinos se percataron de la situación y la reportaron al número de emergencias 911.

Al sitio arribaron patrulleros y paramédicos, quienes confirmaron el deceso del individuo, cuya identidad es desconocida. Los uniformados acordonaron el área y avisaron a la Fiscalía General del Estado (FGE).

Elementos de la Unidad de Atención Inmediata acudieron a la escena, iniciaron las investigaciones correspondientes y trasladaron el cadáver a la morgue para la práctica de la necropsia de ley.