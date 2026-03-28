Morelia, Michoacán a 28 de marzo de 2026.- Con el objetivo de dotar de herramientas de formación política, así como desarrollar habilidades y destrezas en la militancia perredista, autoridades del PRD Michoacán y de la Facultad de Historia de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) inauguraron las escuelas de Mujeres para Gobernar y Formación de Cuadros Juveniles.

Durante la inauguración, el dirigente del partido, Octavio Ocampo, celebró esta iniciativa en la que participan mujeres y jóvenes provenientes de todo el estado, con el propósito de prepararse ante los retos rumbo a los comicios de 2027.

A su vez, el director de la Facultad, Igor Cerda Farías, agradeció la confianza del partido en la universidad para la realización del diplomado, el cual —destacó— es cien por ciento académico.

En tanto, la senadora Araceli Saucedo Reyes expuso la importancia de la formación política en las mujeres, al subrayar que el PRD fue impulsor de la paridad de género en la vida política y en el ejercicio público.

En el marco del inicio de las actividades formativas, Alejandra Velázquez y Lupita Flores, secretarias de la Mujer y de las Juventudes del Comité Estatal, respectivamente, dieron la bienvenida a las y los asistentes y coincidieron en la relevancia de estas escuelas, encaminadas a la profesionalización de la actividad política.

Finalmente, el director del Instituto de Formación Política del PRD Michoacán, Francisco Sánchez Alfonso, explicó que, derivado del convenio con la Facultad, los diplomados tendrán una duración de 120 horas y contarán con valor curricular.