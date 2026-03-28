Uruapan, Michoacán, 28 de marzo de 2026.- Uruapan se llenó de música y color con el desfile de más de 50 contingentes que marcó el inicio del Tianguis Artesanal de Domingo de Ramos. Entre porras y entusiasmo, locales y visitantes dieron la bienvenida a las y los maestros del arte popular.

La muestra artesanal más grande de Latinoamérica estará disponible hasta el 12 de abril en el centro de la ciudad y la Huatápera. Es la oportunidad perfecta para conocer y adquirir piezas únicas directamente de sus creadores.

Las calles del Centro de Uruapan, desde el Parque Nacional, se llenaron de vida con el desfile de artesanas y artesanos de las cuatro etnias del estado, quienes exhibieron el vasto legado cultural de Michoacán.

En este trayecto destacaron comunidades como Tzintzuntzan, Ocumicho, San José de Gracia, San Felipe de los Herreros y la ciudad anfitriona, reafirmando la riqueza que distingue a la entidad ante el turismo nacional e internacional.

También participaron personas artesanas de las localidades de Santa Fe de la Laguna, Capula, Patamban, Paracho, Cherán, Peribán, San Juan Nuevo, Pátzcuaro, Huáncito, Cocucho, Pamatácuaro, Zipiajo, Zacán, Sevina, Opopeo, Tócuaro, entre otras, que bailaron al son de su banda de música.

Entre acordes de música tradicional y el vaivén de las danzas, las y los asistentes vivieron una celebración donde el color y la alegría se fundieron para enaltecer la herencia viva de nuestros pueblos originarios.