Morelia, Michoacán, 28 de noviembre del 2025.- El Comité Ejecutivo Estatal PRD Michoacán, a través de la Secretaría de la Mujer encabezada por Alejandra Velázquez, llevó a cabo el taller “Las Nuevas Masculinidades”, dirigido a hombres que laboran o militan en el instituto político. La actividad fue impartida por el Lic. Eduardo Barajas Pérez, especialista de la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres (Seimujer).

En el marco de las acciones conmemorativas por la Semana de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el PRD Michoacán promovió este espacio de diálogo y reflexión con el objetivo de fortalecer la igualdad sustantiva y sensibilizar sobre la importancia de erradicar prácticas que reproducen violencias o desigualdades de género.

Alejandra Velázquez destacó que el taller fue un éxito, al permitir que los participantes interactuaran a través de dinámicas, críticas, análisis y ejercicios que fomentaron la confianza y el intercambio de experiencias. Subrayó que espacios como este son poco comunes para los hombres, por lo que resultó significativo abrir un espacio seguro para la reflexión sobre los patrones aprendidos desde el hogar, la familia y la comunidad.

Finalmente, la Secretaria de la Mujer señaló que el objetivo es que los asistentes —tanto presenciales como virtuales— repliquen este mensaje al interior del estado y en la militancia perredista, promoviendo el trabajo en unidad, consenso e igualdad de oportunidades. Recordó que el PRD Michoacán es un partido con vocación feminista, donde la participación equitativa de hombres y mujeres resulta fundamental para la vida política del país.