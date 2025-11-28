Morelia, Michoacán; 28 de diciembre de 2025.- El Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Ooapas) informa a las y los usuarios que durante todo el mes de diciembre estará vigente la campaña de Pago Anticipado, una oportunidad para ponerse al corriente y asegurar su servicio de agua potable durante el año 2026 pagando aún con la tarifa de 2025.

Esta promoción estará disponible del 1 al 31 de diciembre y podrá realizarse a meses sin intereses con tarjetas participantes, facilitando a la ciudadanía una alternativa accesible para planificar sus gastos del próximo año.

Asimismo, el Oopas recuerda que continúa la promoción del Buen Fin, que ofrece un 80% de descuento en multas y recargos para usuarios domésticos, comerciales e industriales con adeudos vigentes. Esta campaña también estará disponible durante todo diciembre, permitiendo a las y los usuarios regularizar sus servicios con importantes beneficios.

El Organismo invita a la ciudadanía a acercarse a los módulos de pago, sucursales y medios digitales oficiales para aprovechar estas promociones dentro de los plazos establecidos.