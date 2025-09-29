Morelia, Mich., a 29 de septiembre de 2025.- Sindicatos de diversas universidades, institutos y colegios de Educación Media Superior y Superior de Michoacán (EMSyS), cerraron filas con el senador de Morena Raúl Morón Orozco, convencidos de que como presidente de la Comisión de Educación de la Cámara Alta y dado su origen como profesor, es un gran aliado para fortalecer al sector en ámbitos como derechos laborales, condiciones dignas de trabajo y apoyo en general al sector.

El legislador fue el invitado especial en un encuentro donde participaron alrededor de 500 representantes de organizaciones sindicales como el SPUM, el SNTE, el SINADOCO, el SUDEUV, el SNES y agrupaciones de centros como el IPN, el CBTA e Institutos Tecnológicos de todas las regiones de la entidad.

En el evento, Raúl Morón fue enfático al señalar que la unidad es la ruta para que el sector avance en sus principales retos y ofreció todo su apoyo para construir en conjunto, desde su agenda legislativa, soluciones que permitan avanzar en puntos críticos como los derechos laborales, homologación, autonomía de las universidades públicas y una estrategia que disminuya la desafiliación escolar.

Resaltó que su visión es garantista de derechos, por lo cual el trabajo en conjunto es vital para transformar la educación pública en el país y así hacerla valer como el derecho que es, con acciones como el garantizar su gratuidad, así como dotar de los recursos necesarios al sector para que su autonomía sea plena en el ámbito administrativo, financiero y académico; actualización de programas de estudios y desarrollar un plan que regule la currícula y derechos profesionales de nuevas ofertas académicas acordes a la era de la sociedad y la economía del conocimiento, como lo es la robótica, ciencia de datos e inteligencia artificial, entre otras.

Las organizaciones sindicales expresaron sus propuestas al legislador morenista y externaron su confianza en que podrán avanzar en la solución de sus principales necesidades, al tiempo de reafirmar su compromiso con trabajar por una educación de calidad para las y los michoacanos.