Morelia, Mich.- Lunes 29 de septiembre de 2025.- Un hombre muerto fue encontrado dentro de las aguas turbias del Río Grande, en la ciudad de Morelia, hecho que reportaron varias personas al número de emergencias 911.

El hallazgo ocurrió durante la mañana de este lunes a la altura de la colonia Doctor Miguel Silva, a pocos metros de la Central Camionera Norte y del puente vehícular de la calle Alberto Bremauntz Martínez.

En el sitio se presentaron patrulleros municipales y bomberos locales, así como especialistas de la Unidad de Atención Inmediata, éstos últimos dependientes de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Los patrulleros delimitaron el perímetro, en tanto que los elementos de la Fiscalía, con apoyo de los vulcanos se coordinaron y recuperaron el cadáver.

Según las autoridades policiales, al fallecido no se le apreciaron huellas de violencia, sujeto que no está identificado, él tenía entre 44 y 55 años de edad, era de complexión media, piel blanca, vestía pantalón negro, playera guinda y calzado negro tipo mocasín.

Los peritos criminalistas trasladaron el cuerpo a la morgue para la práctica de la necropsia de rigor, a efecto de determinar la causa exacta de la defunción. La Fiscalía continúa con las diligencias del caso.