Pátzcuaro, Mich.- Viernes 21 de noviembre de 2025.- Un joven en posesión de droga sintética fue detenido por elementos de la Guardia Civil (GC) y patrulleros municipales de Pátzcuaro durante la noche de ayer jueves, informaron autoridades policiales.

Se trata de José A., de 19 años de edad, de oficio jornalero y vecino de la colonia Loma Bonita, quien fue detectado por los uniformados sobre la calle José Gorostiza, esquina con Juana de Asbaje, en la colonia Vista Bella.

Según las fuentes, los agentes realizaban un recorrido de vigilancia y, al llegar a la citada dirección, vieron a un sujeto sospechoso que estaba fumando. Los policías se aproximaron al individuo, le aplicaron una revisión protocolaria y le descubrieron una bolsa con dosis de metanfetamina, así como un encendedor y una pipa de cristal con residuos de la mencionada sustancia.

Los guardianes del orden aseguraron a José y, junto con el narcótico, lo pusieron a disposición de la instancia competente, la cual emprendió las diligencias correspondientes para determinarle su situación jurídica.