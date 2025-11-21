Morelia, Michoacán, a 20 de noviembre. – La asociación civil Contenedor de Arte, abre las inscripciones para el seminario-taller especializado, “Clínica de Diseño de Proyectos para Fondos Culturales”, dirigido a personas creadoras, artistas, gestoras culturales y agentes sociales interesadas en fortalecer sus propuestas para acceder con éxito a convocatorias como PECDA, FONCA, PACMYC y otros fondos públicos. El objetivo principal es acompañar en el proceso de transformar sus ideas en proyectos estructurados, viables y competitivos, con un enfoque práctico que permita avanzar desde la conceptualización hasta la redacción final.

La clínica se desarrollará en modalidad presencial y virtual, con una duración total de 12 horas distribuidas en cuatro sesiones: lunes 24, miércoles 26 y viernes 28 de noviembre, de 17:00 a 20:00 horas, en el Centro Cultural Allende 637 (Calle Allende No. 637, Centro Histórico de Morelia), más una sesión adicional en diciembre dedicada a la revisión de proyectos, cuya fecha será confirmada. La inversión es de $1,050 pesos e incluye materiales, diapositivas y una constancia de participación avalada por Contenedor de Arte A.C.

Este espacio está dirigido a personas creadoras de artes visuales, escénicas, música, literatura y multidisciplina, así quienes estén interesadas/os en la gestión y promoción cultural independiente o institucional. También está abierto a integrantes de colectivas, organizaciones sociales y estudiantes, así como a toda persona con interés en postular proyectos a convocatorias sociales, culturales, ambientales entre otras.

La metodología del taller combina sesiones expositivas, ejercicios prácticos de escritura, revisión colectiva, asesorías focalizadas y un simulacro de dictamen que permitirá a las y los asistentes comprender los criterios reales con los que se evalúan los proyectos en convocatorias públicas. Se abordarán temas como gestión cultural basada en proyectos, diseño y formulación, procuración de fondos, estrategias de financiamiento, producción, difusión y evaluación.

La clínica será impartida por Verónica Loaiza Servín, arquitecta y gestora cultural con amplia trayectoria en diseño, financiamiento y dirección de proyectos artísticos y socioculturales. Fundadora y directora de Contenedor de Arte A.C, ha sido beneficiaria de programas federales; su experiencia integra gestión, fortalecimiento comunitario, políticas públicas, urbanismo feminista y derechos humanos.

Para informes y registro, las personas interesadas pueden comunicarse al número 4431399337, al correo contenedordearte@gmail.com, o a las redes sociales de Contenedor de Arte AC.