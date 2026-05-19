Morelia, Mich.- Martes 19 de mayo de 2026.- Un adulto mayor que padecía hipertensión y trabajaba como guardia de seguridad en las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ubicadas en la colonia Industrial, al norte de Morelia, falleció al sufrir un aparente infarto mientras realizaba sus labores, informaron fuentes allegadas a las autoridades policiales.

El hecho se registró durante la mañana de este martes en el citado inmueble localizado sobre la avenida Guadalupe Victoria. Varias personas reportaron la situación al número de emergencias.

Después arribaron patrulleros, quienes confirmaron el deceso y avisaron a la Fiscalía General del Estado (FGE). Del ahora finado únicamente se supo que tenía aproximadamente 70 años de edad.

Elementos de la Fiscalía, adscritos a la Unidad de Atención Inmediata, realizaron las investigaciones correspondientes. Por último, el cadáver fue certificado y los familiares se encargaron de los trámites respectivos para otorgarle sepultura a sus ser querido.



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