Zamora, Mich.- 26 de febrero de 2026.- Este jueves se reportaron detonaciones de arma de fuego en distintos hechos de la ciudad, extraoficialmente se mencionó que al menos dos personas habrían sido privadas de la libertad.

Por información recabada en la cobertura noticiosa se pudo establecer que vecinos de la colonia Valencia Primera Sección alertaron sobre disparos de arma de fuego entre las calles De Zamora Y Orense.

Policías se movilizaron al lugar donde encontraron algunos indicios y fueron notificados sobre la presunta privación de la libertad de un masculino por sujetos desconocidos que viajaban en una camioneta.

Minutos más tarde en el Fraccionamiento Los Encinos sujetos armados realizaron detonaciones que fueron reportadas al número de emergencias 911.

Agentes de la Guardia Civil llegaron al lugar y fueron notificados sobre la aparente privación de la libertad de otro masculino.

Los policías acordonaron la zona ya que encontraron varios casquillos percutidos y notificaron el hecho a la Fiscalía General del Estado.

Personal Especializado acudió a ambos lugares para recabar evidencias y testimonios, siendo iniciada la correspondiente carpeta de investigación.