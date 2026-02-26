Morelia, Michoacán, a 26 de febrero de 2026. – La fase regular de la temporada de la Liga de Tercera División Profesional (TDP) entra en la recta final en sus dos ramas y este viernes los equipos del Atlético Morelia-Universidad Michoacana vuelven a la actividad.

Primero entrará en acción el cuadro femenil, que visitará a Cajeteras de Celaya en compromiso de la Jornada 14, que se desarrollará a las 13:00 horas en el Estadio ULM. Las nicolaitas llegan en el tercer lugar del Grupo 5 con 30 puntos, producto de 10 triunfos, dos derrotas, 28 goles a favor y ocho en contra, mientras que la escuadra guanajuatense se ubica en el décimo peldaño con seis unidades, luego de dos victorias, 10 descalabros, nueve tantos anotados y 40 recibidos.

“Ya enfrentamos a los rivales de la parte alta de la tabla, pero no puede haber esa relajación porque en cada partido nos jugamos esa calificación. Cajeteras es un equipo del fondo de la tabla, pero ha repuntado, en los últimos partidos han sacado buenos resultados, entonces no va a ser un partido sencillo”, externó el técnico Francisco Farfán.

Por su parte, los Zorros serán anfitriones del Atlético Valladolid en duelo correspondiente a la fecha 16 y que tendrá como sede el Estadio Universitario Hidalgo a las 18:00 horas. Los representantes de la Casa de Hidalgo son líderes del sector 11 con 34 puntos, tras 11 partidos ganados, uno empatado y dos perdidos, además de 48 goles a favor y 18 en contra, mientras que el Valladolid es décimo de la clasificación con 11 unidades, luego de acumular tres victorias, una igualada, en la que se llevó el punto extra en penales, 10 derrotas, ha marcado 16 tantos y ha recibido 36.

“Respetamos mucho al Valladolid, tiene buenos jugadores, recuperaron mucha mística para esta segunda vuelta, han hecho grandes partidos y a parte están dirigidos por una leyenda del fútbol en Morelia, a quien yo respeto y aprecio, vamos a enfrentar este partido con muchas ganas, con la búsqueda del arco rival, como siempre lo hacemos, pero sin descuidarnos”, manifestó el estratega Gustavo Farías.