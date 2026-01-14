Morelia, Michoacán; 14 de enero de 2026.

Derivado de labores de prevención y vigilancia, Policía Morelia aseguró a un sujeto y puso a disposición de la Fiscalía General del Estado un vehículo, así como diversos indicios relacionados con hechos constitutivos de delito contra la salud, en la colonia Jardines de Guadalupe.

Los hechos ocurrieron luego de que, a través del sistema de videovigilancia C4, se detectara un vehículo cuyas características coincidían con uno presuntamente relacionado con un robo de otro vehículo con violencia registrado previamente en la ciudad. Al darle seguimiento, oficiales marcaron el alto al conductor, quien hizo caso omiso e intentó evadir la acción policial.

Tras una breve persecución, el vehículo fue interceptado en calles de la colonia Jardines de Guadalupe. En ese momento, el conductor descendió de la unidad e intentó huir a pie, siendo asegurado metros adelante por los oficiales.

Durante la inspección preventiva, se localizó entre sus pertenencias una sustancia con características similares a un narcótico, así como documentación relacionada con un vehículo con reporte de robo. Por lo anterior, el masculino fue detenido y se le informaron sus derechos conforme a la ley.

De manera paralela, con la información obtenida, se implementó un operativo que permitió la localización y recuperación de una camioneta con reporte de robo con violencia, la cual fue ubicada en la colonia Hermosa Provincia. Dicho vehículo fue asegurado y trasladado al corralón oficial de la Fiscalía General del Estado para los fines legales correspondientes.

El masculino detenido, los indicios asegurados y los vehículos recuperados fueron puestos a disposición de la autoridad competente, a fin de que se determine su situación jurídica conforme a derecho.

Policía Morelia refrenda su compromiso de trabajar de manera coordinada con autoridades de los tres órdenes de gobierno, fortaleciendo las acciones de vigilancia e inteligencia para proteger el patrimonio y la seguridad de la ciudadanía.