Morelia, Michoacán; 14 de enero de 2026.-El director del Colegio de Morelia, Iván Fernando Barrales Alcántara, extendió la invitación a toda la ciudadanía para conocer y sumarse a la amplia oferta de actividades que combinan salud, arte, cultura y desarrollo personal.

Para este 2026 llegan con mucha fuerza tres grandes novedades: Body Combat, Ballet y Gimnasia, que se suman a una propuesta ya muy completa de 21 talleres diferentes pensados para todas las edades e intereses, así mismo regresa el taller para aprender guitarra.

Algunos otros de los talleres que se ofrecen, son: Yoga; jumping; ballet; ballet y gimnasia; body combat; box; activación del adulto mayor; karate; zumba; baile latino; tahitiano; folclore infantil; guitarra; ajedrez; crochet; puntada mexicana; lucha libre; patinaje básico y avanzado, entre otros.

Estos talleres están abiertos a toda la ciudadanía, no son exclusivos para quienes viven al norte de la ciudad, cualquier persona interesada es bienvenida, muchos de ellos permiten aprender un oficio o habilidad creativa que incluso se pueden poner en práctica al vender sus trabajos en eventos del Colegio.

A decir del director del Colegio de Morelia, Iván Barrales, los costos por clase van desde los 23 a los 28 pesos por clase, según el taller, las inscripciones están abiertas todo el año. A las y los interesados en pedir mayores informes se puede hacer al 443 594 2229 por WhatsApp o teléfono 443 298 2560, así como redes sociales del Colegio de Morelia.

Si se busca una actividad para moverse, aprender algo nuevo, convivir o simplemente disfrutar en el Colegio de Morelia encontrarás muchas opciones para elegir, se ubica en avenida Guadalupe Victoria #2225, colonia Lomas de Santiaguito.