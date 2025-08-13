Morelia, Mich.- Miércoles 13 de agosto de 2025.- Elementos de la Policía Morelia localizaron la camioneta que había sido robada por un sujeto en la colonia Santiaguito. La unidad estaba abandonada en la vía pública del asentamiento Rinconada de Morelia, informó Pablo Alarcón Olmedo, comisario de la citada corporación y encargado del despacho de la Comisión Municipal de Seguridad.

El implicado en el delito huyó y al parecer sus familiares también lo están buscando para anexarlo. Los oficiales continúan con los patrullajes en el mencionado asentamiento y áreas aledañas para dar con el paradero del individuo, además el automotor fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE).

¿Cómo ocurrió el robo?

Fue la tarde de este miércoles cuando un habitante de 61 años de edad lavaba el comentado carro de la marca JAC, color rojo, afuera de su domicilio ubicado en la calle Sierra de Ozumatlán; la unidad tenía las llaves puestas. En determinado momento, un masculino aprovechó la situación, se subió al automotor y lo puso en marcha.

El propietario junto con algunos de sus vecinos intentaron bajar al sospechoso, pero éste aceleró y logró huir, mientras que el adulto mayor sufrió algunos raspones y contusiones al caer derivado de la acción.

El caso fue alertado a los agentes municipales, quienes iniciaron un dispositivo de búsqueda apoyados con las cámaras de vigilancia del C4, el cual obtuvo resultados favorables, pues minutos después la unidad fue hallada sobre la calle Santa Ana de la colonia Rinconada de Morelia. Las averiguaciones continúan para encontrar al involucrado en el robo y entregarlo a la instancia competente.

RED 113