Morelia, Michoacán; 3 de marzo de 2026.En un recorrido rutinario en la colonia Obrera, oficiales de Policía Morelia recibieron un llamado de auxilio: se trataba de una mujer en labor de parto.

Sin dudarlo, se dirigieron al lugar y encontraron a la fémina, de 33 años, con contracciones cada vez más frecuentes. Por lo que su pareja, la llevaba al IMSS de Charo, pero necesitaban ayuda urgente.

Los efectivos se movilizaron de inmediato y brindaron apoyo en el traslado.

Gracias a la rápida acción de nuestros elementos, la mujer llegó a recibir la atención médica necesaria.

Policía Morelia reafirma su compromiso de actuar con prontitud ante situaciones de emergencia y salvaguardar la integridad de la ciudadanía.