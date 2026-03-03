Puruándiro, Mich.- 3 de marzo de 2026.- La colocación de al menos nueve narcomantas en diferentes puntos de la ciudad de Puruándiro movilizó a elementos de la Guardia Civil, luego de que ciudadanos alertaran sobre su presencia a través de múltiples llamadas al número de emergencias 911.

De acuerdo con reportes oficiales, los agentes estatales se desplegaron en distintos sectores del municipio para retirar y asegurar las mantas, las cuales fueron localizadas principalmente en vialidades de alto tránsito y zonas céntricas.

Entre los puntos donde fueron ubicados estos mensajes se encuentran el boulevard Aquiles Serdán en sus cruces con las calles Abasolo y Zinapécuaro; el número 1073 del mismo boulevard en la colonia Los Presidentes; así como la intersección de Manuel Villalongín con el propio Aquiles Serdán y con la Segunda Privada de Villalongín.

También se reportaron mantas en las esquinas de Abasolo con Martín Castrejón, Vasco de Quiroga con Teotihuacán, Guerrero con Pípila, y Nicolás Bravo con Narcizo Mendoza, en colonias como Centro, Los Presidentes y Los Ángeles.

Las autoridades retiraron los mensajes y los pusieron a disposición de la instancia correspondiente para las investigaciones de ley.

Pese al operativo implementado en la zona para ubicar a los responsables, hasta el momento no se reportan personas detenidas en relación con estos hechos.

AGENCIA RED 113